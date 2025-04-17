Заставляет подписать «договор дьявола»: какие условия ставит Александр Шепс своим клиентам

Один из самых ярких участников шоу «Битва экстрасенсов» и медиум Александр Шепс обещает снять порчу с клиентов при условии, что они подпишут «договор дьявола». Одна из обращавшихся за помощью к мужчине дам рассказала, что по условиям нужно согласиться на смерть четверых родственников. Об этом сообщает Life.ru со ссылкой на Telegram-канал SHOT.

По данным источника, услуги медиума пользуются популярностью, и к нему собираются очереди из 30 тысяч человек. Администратор рассказал, что сеанс на час стоит у Шепса 50 тысяч рублей, но есть еще и дополнительные услуги. К примеру, любовный приворот можно заказать за 40 тысяч рублей.

Как оказалось, в редких случаях Александр может снять «порчу». Если человек согласен, то по условиям нужно подписать договор на смерть четверых родственников.

Медиум работает в своей Мастерской Магии, а спиритические обряды проводит по определенным дням. Эта услуга интересна людям, которые месяцами готовы ждать встречи со звездой шоу.

Ранее мы писали о том, что медиум Александр Шепс зарабатывает 2 млн рублей в месяц, продавая амулеты.