«Заставляет меня умнеть»: Никита Кологривый о своих лучших проектах

Никита Кологривый признался, что не может выделить какую-либо из своих ролей, поскольку каждый проект любит так же, как и все остальные. В беседе с Пятым каналом он пояснил, что все его работы в театре или кино дают ему возможность развиваться.

Звезда сериала «Слово пацана» посетил церемонию III Национальной премии интернет-контента ИРИ. На мероприятии журналисты задали ему вопрос о предстоящих проектах.

«У меня скоро премьера Николая Хомерики «Чистые». Считаю, что это очень хороший проект. Совсем скоро у меня премьера спектакля «Маяковский» в Театре Эстрады, режиссер – Семен Шомин из театра «Современник». «Кореша» у меня будет фильм...» – поделился Никита Кологривый.

Также стало известно, что актер примет участие в съемках российской адаптации известного сериала «Сверхъестественное». Кологривому досталась главная роль одного из знаменитых братьев Винчестеров. Никита будет играть в паре с Иваном Янковским.

В конце Кологривый добавил, что не может выделить какой-либо из своих проектов, поскольку каждый из них дает ему развиваться.

«Я вообще не выделяю свои проекты, потому что считаю, что каждый заставляет меня расти и как-то умнеть», – резюмирует он.

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