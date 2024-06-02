Доходы упали в восемь раз: что происходит с карьерой обнищавшего рэпера Элджей

Доходы рэпера Элджея (настоящее имя — Алексей Узенюк) снизились примерно в восемь раз за последние два года. Его компания, которая зарабатывала ранее миллионы, получила в прошлом году менее 400 тысяч рублей.

Как пишет Life.ru со ссылкой на Telegram-канал SHOT, в 2021 году чистая прибыль компании «Сайонара бойз», основным видом которой является выпуск треков, составила около 2,8 млн рублей. После того, как музыкант начал жить за границей, суммы его гонораров стали падать. В 2022 году его доход составил 161 тысячу рублей. В прошлом году он заработал 380 тысяч рублей.

В конце сентября 2023 года певица Анна Asti запустила свой собственный музыкальный лейбл Fenix Music Label, привлекая к себе таких артистов, как Лолита и Элджей, чьи имена теперь гордо представлены на официальном сайте лейбла. Певица устроила роскошный бал в Петровском путевом дворце в Москве, где выступил ее новый подопечный Sayоnara Boy.

Однако после провокационной «голой» вечеринки Узенюк решил разорвать связи с участниками скандала, включая Анну, которая также выступала на мероприятии. Вслед за этим у владелицы лейбла начались серьезные проблемы: сорвался концерт в популярном клубе, а общественники требуют лишить ее недавно полученного российского гражданства.

Недавно жители Новосибирска выступили против концерта рэпера. Они усмотрели в текстах артиста пропаганду наркотиков и разврата.