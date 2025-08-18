Заставили выучить «Арию»: певцу Данко во время концерта не хватило собственных хитов

Певец Данко 17 августа выступил на фестивале в Костроме. Концертная программа артиста не обошлась без курьеза. За выделенные ему полчаса у исполнителя закончился собственный репертуар. Пришлось использовать чужие хиты.

Как пишет Kostroma.Today, Данко начал концерт со своей песни «Снегом стать». Позже зрители заметили, что звук голоса на этой композиции почему-то отличался от остального выступления.

Впрочем, другие свои песни он исполнил сам. Однако вскоре признался, что у него закончился материал. Тогда он решил заполнить время треком «Розовый вечер» Юрия Шатунова, чтобы порадовать женщин, и песней хэви-метал-группы «Ария» для мужской части аудитории.

По словам самого артиста, хит «Беспечный ангел» известного коллектива, ставший народным, его заставили выучить товарищи-байкеры. Перед исполнением классики российской тяжелой музыки Данко признался в любви к своему «Харлею».

