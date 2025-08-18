Данко объяснил выступление Пугачевой на корпоративе проблемами с деньгами. Об этом сообщает Teleprogramma.pro.

Несколько недель назад в СМИ появилась информация о том, что Алла Пугачева, якобы, выступила на частном мероприятии для бизнесмена в Латвии. Причем гонорар певицы составил 18,5 миллионов рублей, что гораздо меньше ее стандартного вознаграждения в 32,4 миллиона рублей.

Певец Данко предположил, что у Пугачевой могли возникнуть проблемы с финансами.

«Раз выступает, значит, проблемы. Или это публике требуется русскоязычной. Я думаю, это нормально. Она уже немолодая. Понятно, что у нее проблемы со здоровьем. Уверен, что у нее хорошие врачи», — рассказал он.

Напомним, Алла Пугачева покинула Россию в 2022 году вместе с мужем и детьми. Сейчас она живет на Кипре, а лето певица проводит в Латвии.

