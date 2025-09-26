«Заставил Анну подать иск, чтобы деньги оставались в семье»: Казьмина раскрыла детали суда с Аршавиным по алиментам

Бывшая жена футболиста Андрея Аршавина Алиса Казьмина раскрыла подробности суда с ним по снижению размера алиментов. Такой иск получила также ведущая Юлия Барановская. По словам Казьминой, до этого спортсмен заставил нынешнюю пассию подать на алименты.

Подробности семейной ситуации узнал StarHit.

Казьмина рассказала, что футболист хочет снизить алименты с 1/6 до 1/8. Этому может способствовать решение новой пассии Аршавина взыскать с него выплаты на ребенка. Она с августа получает деньги на дочь. Алиса назвала действия футболиста «некрасивым поступком».

«Он живет с Анной и заставил ее подать иск, чтобы деньги оставались в семье, а нам с Юлей платить меньше… Он выплачивает ей с августа этого года, и так как теперь на всех сумма алиментов более 50% от доходов, подал иски на бывших жен», - сообщила Казьмина.

Издание пишет, что у Аршавина есть и шестой ребенок, однако женщина не записывала его отцом и отказалась от выплат на ребенка.

Казьмина возмущена, что с его стороны нет никакой ответственности. Ей известно: у Аршавина «огромная зарплата» по меркам страны и «внушительные сбережения», большие деньги приносит работа в структуре «Зенита».

«Получается оставленные дети должны платить новому ребенку», - размышляет Алиса.

У ведущей Юлии Барановской трое детей от футболиста. Старшему сыну 20 лет, а дочь через год отметит 18-летие. Самому младшему 13. Казьмина воспитывает от Аршавина дочь.

Ранее адвокат Сергей Жорин сказал сайту «Страсти», что для снижения размера алиментов недостаточно заявить об уменьшении заработка.