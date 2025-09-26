Недостаточно пожаловаться на заработок: Жорин рассказал, что необходимо Аршавину для уменьшения алиментов

Российский футболист Андрей Аршавин подал иск об уменьшении алиментов к телеведущей Юлии Барановской на содержание троих детей. Сайт «Страсти» решил выяснить, в каком случае спортсмен может добиться успеха в суде, и обратился за комментарием к адвокату Сергею Жорину.

По словам юриста, в большинстве случаев для уменьшения суммы алиментов должно соблюдаться одно из двух важных условий. Во-первых, истец, то есть Аршавин, должен доказать существенное ухудшение материального положения. Футболисту не достаточно будет просто сказать, что он стал меньше зарабатывать. Суд проверит все.

Кроме того, по мнению Жорина, по ходатайству другой стороны будут делаться запросы о доходах Аршавина и движении денежных средств по его счетам. Футболист, как плательщик алиментов, может скрывать свой реальный доход, поэтому инстанция будет во всем детально разбираться.