Застали врасплох: 68-летнюю Ларису Долину засняли без косметики и в спортивном костюме

Лариса Долина встретила свои 68 лет прямо на борту самолета. Члены команды, а также сотрудники авиакомпании подарили певице роскошный букет из белых роз. В Сеть попало видео, где артистка принимает поздравления без макияжа и в спортивном костюме. Об этом сообщает PROZVEZD.

К тому же в бизнес-классе неожиданно оказался саксофонист, который посвятил Долиной праздничную композицию. Сама певица явно не ожидала такого теплого приема на борту.

«Не так часто отмечаешь свой день рождения в самолете. Так случилось сегодня утром... По небесной дороге домой!» – прокомментировала она.

Вдобавок Лариса Долина заявила, что, несмотря на цифры в паспорте, не даст себе и больше 45 лет.

«По всем показателям мне лет 45, не больше. И это вовсе не кокетство и не желание омолаживаться, это мое сегодняшнее состояние – и физическое, и психологическое», – пояснила звезда.

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