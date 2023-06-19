Застали на свидании: актриса Удовиченко отдыхает с мужчиной после перелома позвоночника

Знаменитую 68-летнюю актрису Ларису Удовиченко заметили в кафе с мужчиной после перелома позвоночника. Об этом сообщается на сайте Экспресс газеты.

Напомним, что недавно на большие экраны вышел фильм с участием Удовиченко «Части счастья, или Соль, фасоль, антресоль». Героиня появилась на премьере, которая проходила в Доме кино. После декомпрессионного перелома позвоночника она еще прихрамывала, но улыбалась.

Главными героями ее ленты стали дети. Они мирят родных, в том числе бабушек и дедушек в исполнении народных артистов Владимира Носика, Елены Яковлевой, Бориса Галкина и Ларисы Удовиченко.

На данный момент знаменитость продолжает восстановительную программу. Она проходит курсы лечебного массажа, каждое утро занимается гимнастикой, но уже вернулась к своей работе. В Доме кино расспросы журналистов о предстоящих проектах Лариса Ивановна проигнорировала и убежала в кафе на встречу со своим спутником.

Подчеркивается, что пара смотрелась со стороны очень романтично. Многие даже приняли мужчину за нового кавалера актрисы. Этим спутником оказался Александр Носовский. Ему 61 год, он известный кинооператор. С Удовиченко он дружит больше десяти лет. Он снимал ее в сериале «Женская логика», а также устраивал фотосессии.

Отмечается, что комментировать свои отношения спутники не стали.

Ранее сообщалось, что сломавшая позвоночник Удовиченко удивила поклонников своим поведением. Зрители трехчасового спектакля, в котором участвовала Удовиченко, отметили, что она отлично держалась и совсем не показывала признаков дискомфорта. Она зажигательно отплясывала, а затем прыгнула на колени к своему партнеру и продолжила танцы.