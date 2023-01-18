Засняли интим на камеру: под магнетизм Дмитрия Нагиева попала еще одна молодая актриса

Дмитрий Нагиев еще с конца 2022 года неожиданно пропал с экранов. Он ушел с поста ведущего в вокальном проекте «Голос» и посмотреть на актера можно было только на театральной сцене. Долгое время было мало что известно о нынешней работе артиста, однако сегодня выяснилось, что все это время он проводил время в постели с молодой актрисой.

В Сети появился трейлер новой эротической драмы «Эскортница», в которой главные роли исполнили Дмитрий Нагиев и Анна Старшенбаум. Сюжет картины строится вокруг работы «элитных» девушек, единственная задача которых ублажать и угождать богатым клиентам.

Старшенбаум сыграла в кинопроекте Кристину – девушку, ответственную за развлечения мужчин с большими кошельками. Ее основным партнером на площадке стал Дмитрий Нагиев. Актриса в интервью изданию VOICE призналась, что работать с артистом было одно сплошное удовольствие.

«Мой персонаж ведет двойную жизнь, о которой не знают ее близкие. И мы застаем ее, когда она решает с этой жизнью расстаться из-за любви к ребенку. Но это оказывается не так просто. Она попадает в ситуацию, выход из которой найти очень сложно, и для этого придется пожертвовать многим. Мой партнер по съемкам — Дмитрий Нагиев, прекрасный актер, под магнетизм которого полностью попадаешь. Работать с ним одно удовольствие», - откровенничала Анна.

Фильму «Эскортницы» присужден рейтинг 18+ из-за огромного количества постельных и откровенных сцен. Даже по трейлеру можно понять, что большую часть кинокартины актеры предстают без одежды. Так, в промо-ролике показали несколько пикантных сцен с участием Нагиева и Старшенбаум. В одном эпизоде актриса танцевала стриптиз перед мужчиной, а в другом они придавались страстной любви на кровати.

Ранее Дмитрий Нагиев вышел на связь после долгого отсутствия и рассказал, что думает о будущем российского шоу-бизнеса.