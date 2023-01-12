03:36, 12 января 2023
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Актёр Дмитрий Нагиев высказался о будущем шоу-бизнеса в России
Известный шоумен и телеведущий не считает эмиграцию певцов и артистов проблемой для эстрадного будущего страны.
По словам основателя скандальных ток шоу на отечественном тв, никаких точных данных о массовом отъезде молодых звёзд за рубеж у него нет. Однако оне не слишком беспокоится по этому поводу.
- Шоу-Бизнесу ничего не грозит, - уверят артист, - я вам больше скажу: представители старой школы ещё точно воспитают несколько поколений.
Актёр заявил, что поможет в этом опыт и харизма представителей уходящей эпохи, а сама по себе эмиграция артистов из России отразится на развитии как шоу-бизнеса, так и поколения в последнюю очередь.
С точки зрения Нагиева, существует огромное количество других значимых факторов и аспектов, которые способны куда быстрее повлиять на ситуацию в сфере медиа-развлечений.
Источник фото:https://www.youtube.com/
Источник:https://www.pravda.ru/
Автор:Кирилл ЗенковТеги: