Актёр Дмитрий Нагиев высказался о будущем шоу-бизнеса в России

Известный шоумен и телеведущий не считает эмиграцию певцов и артистов проблемой для эстрадного будущего страны.

По словам основателя скандальных ток шоу на отечественном тв, никаких точных данных о массовом отъезде молодых звёзд за рубеж у него нет. Однако оне не слишком беспокоится по этому поводу.

Шоу-Бизнесу ничего не грозит, - уверят артист, - я вам больше скажу: представители старой школы ещё точно воспитают несколько поколений.

Актёр заявил, что поможет в этом опыт и харизма представителей уходящей эпохи, а сама по себе эмиграция артистов из России отразится на развитии как шоу-бизнеса, так и поколения в последнюю очередь.

С точки зрения Нагиева, существует огромное количество других значимых факторов и аспектов, которые способны куда быстрее повлиять на ситуацию в сфере медиа-развлечений.