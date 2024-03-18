«Заслуживают»: Эдгард Запашный призвал к строительству цирка в Севастополе

В Севастополе следует построить цирк. С соответствующим предложением выступил директор Большого Московского госцирка Эдгард Запашный, выступая на форуме «Россия».

Запашный обратил внимание на то, что в Симферополе есть цирк, хотя город при этом меньше и расположен в часе езды от Севастополя. Учреждение пользуется популярностью – купить билеты в день представления невозможно.

По мнению Запашного, «жители Севастополя заслуживают того, чтобы не ездить за большое количество километров по серпантину в цирк, а чтобы в Севастополе тоже появился цирк».

Он уверен, что при строительстве цирка в Севастополе он бы пользовался популярностью, тем более жителей в городе становится все больше. Согласно приведенной им статистике, там насчитывается 560 тысяч человек, пишет издание Первый Севастопольский.

Ранее сообщалось о смерти 22-летней артистки цирка Влады Морозовой, которая потеряла сознание за кулисами, а позже скончалась в реанимации. Точная причина смерти неизвестна. Появилась информация, что артистка весила 40 кг и принимала средства для похудения, но мать покойной опровергла эту информацию. Церемонию прощания посетил Запашный. Он называл умершую «трудяжкой» и «красавицей».