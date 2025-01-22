«Заслужили»: Екатерина Климова покинула Россию со звездой «Офицеров»
© Starface.ru
Известная актриса Екатерина Климова покинула Россию со звездой сериала «Офицеры» Екатериной Вуличенко. Об этом она сообщила в своем микроблоге.
Артистка поделилась с фанатами кадрами с коллегой по цеху, сделанными на борту самолета.
«Отпуск, мы тебя заслужили», — поделилась актриса.
Знаменитости для отдыха выбрали пятизвездочный отель в Египте. Примечательно, что Вуличенко и Климова отправились в путешествие без семей.
Екатерина Климова не афиширует личную жизнь после расставания с актером Гелой Месхи в 2019 году. Это был третий брак артистки. У актрисы четверо детей от разных мужчин: дочь Елизавета от ювелира Ильи Хорошилова, сыновья Матвей и Корней от коллеги Игоря Петренко и девочка Белла от Месхи.
Звезда «Офицеров» состоит в браке с предпринимателем Маратом Гуданаевым. Пара узаконила свои отношения в 2017 году, а 17 декабря 2018-го у них родился общий сын, которого назвали Александром. У Вуличенко также есть дочь от бизнесмена Дениса Трифонова. Актриса разошлась с ним спустя девять лет брака.
Ранее Екатерина Климова призналась, что ее отца осудили за непреднамеренное убийство.