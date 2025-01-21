«Мне было девять месяцев, когда он попал за решетку»: отца Екатерины Климовой осудили за убийство

Актриса Екатерина Климова удивила неожиданным признанием о своем отце. В беседе с Еленой Хангой для YouTube-канала «Просто такая генетика» артистка рассказала, как Александра Климова осудили за непреднамеренное убийство.

По словам Екатерины Климовой, она впервые увидела отца в 13 лет. Как оказалось, почти сразу после рождения дочери мужчина попал в тюрьму — его судили за непреднамеренное убийство. Все случилось в 1979 году — тогда Александр Климов стал участником массовой драки в ресторане, в результате которой погиб человек.

«У папы сложная судьба. Мне было девять месяцев, когда папа попал за решетку. Непросто объяснить в двух словах. Конечно же, папа не виноват, но такой получился факт в биографии. Все детство я думала, что он в командировке», — поделилась Екатерина Климова.

Артистка рассказала, что все время, пока мужчина находился в заключении, ее мать Светлана Климова ждала супруга и навещала его в колонии в Ангарске. Екатерина Климова призналась, что не сразу приняла отца, когда он вернулся домой, поскольку была в подростковом возрасте. Со временем у близких людей сложились теплые отношения.

«Но потом это была безмерная любовь. Мой отец — очень умный, интеллигентный человек. Он многое мне дал. Я до сих пор чувствую его поддержку», — заявила актриса.

Ранее сообщалось о том, что Екатерина Климова пожаловалась на трудности материнства.