«Заслужил!»: Валерия предложила присвоить Сергею Лазареву престижное звание

В этом году Сергей Лазарев стал дважды лауреатом премии «Золотой граммофон». Певец сообщил радостную новость своим поклонникам. В комментариях под постом исполнителя отметилась и Валерия, которая считает, что ему нужно присвоить престижное звание.

На прошедшей в Москве церемонии были удостоены наград песни «Алый закат» и «Вкус малины». Лазарев поблагодарил слушателей и зрителей, которые поддерживают его и голосуют столько лет. Отдельное спасибо 41-летний артист сказал своей команде за написание и сведение песен.

В комментариях под постом Лазарева отметилась и певица Валерия. Она считает, что Сергею нужно не просто давать награды, но и присвоить престижное звание.

«Поздравляю! Заслужил уже тысячу раз Народного!», — написала она.

Под комментарием Валерии поставили почти две тысячи лайков. Однако сам Лазарев ответил на него лишь улыбающимся смайлом и сердечком.

Ранее Сергей Лазарев рассказал, что мама воспитывала его и брата в одиночку и успевала работать на трех работах. Он назвал Валентину Викторовну настоящей героиней.