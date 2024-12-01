«Папа ушел от нас»: Сергей Лазарев рассказал о воспитавшей его в одиночку маме

Певец Сергей Лазарев рассказал, что мама воспитывала его и брата в одиночку и успевала работать на трех работах. Он назвал Валентину Викторовну настоящей героиней.

«Папа ушел от нас, еще когда мы были маленькими. Мама работала на трех работах днями и ночами. А по праздникам жарила нам курицу, готовила самые вкусные в мире блины и сырники», — разоткровенничался исполнитель хита «В самое сердце» в беседе с «Вечерней Москвой».

Как отметил Лазарев, мама научила его отдавать своему ребенку любовь и поддержку. 41-летний артист признался, что заботливая родительница и сейчас привозит ему еду в контейнерах.

Ранее Сергей Лазарев впервые прокомментировал свой очередной срыв на съемках шоу «Ну-ка, все вместе!», в результате которого студию покинул приглашенный гость Филипп Киркоров.