Заслужил: Филипп Киркоров лег под нож хирурга ради второй половинки и получил за это «цацку»

Филипп Киркоров относится к числу тех звезд отечественного шоу-бизнеса, которые делятся подробностями о себе. Не так давно артист с размахом отметил свой день рождения: ему исполнилось 56 лет. После грандиозного концерта музыкант охотно пообщался с прессой и рассказал о полученных подарках.

Уже больше месяца Киркоров интригует публику сообщениями о личной жизни. Исполнитель хита «Зайка моя» не скрывает, что обрел вторую половинку, с которой он очень счастлив. Ради любви и близкого человека Филипп решился на пластическую операцию. По его словам, он должен радовать своим внешним видом партнера. Выяснилось, что вторая половинка Киркорова оценила эти жертвы и подарила ему в честь праздника дорогое украшение.

«В моем сердце есть человек, которого я хочу радовать. А меня порадовал подарок, золотой браслет. Я не могу раскрыть имя того, кто подарил его», — сообщил артист изданию kp.ru.

Музыкант отметил: это украшение настолько важно для него, что он назвал его семейной реликвией, «которая будет переходить из поклонения в поколение». Также Киркоров не смог скрыть своей радости, поскольку ни для кого не секрет, что он любит «цацки».

Ранее мы писали о том, что Филипп Киркоров рассказал об интимной жизни после пластики. Высказывание артиста читайте в этой статье.