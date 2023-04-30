Филипп Киркоров рассказал об интимной жизни после пластики

Филипп Киркоров всегда отличался высокой самооценкой и утверждал, что он самый талантливый и красивый певец в российском шоу-бизнесе. Однако после ряда пластических вмешательств уверенность поп-короля взлетала до небес.

Киркоров сделал круговую подтяжку лица, убрав второй подбородок, избавившись от возрастных морщин на шее и заострив скулы. С помощью блефаропластики артистку убрали мешки под глазами. Также Киркоров добился спортивной фигуры: хирурги сделали ему кубики на прессе и ягодицы.

На шоу у Павла Воли певец заявил, что он не только талантливый артист, но и секс-символ, передает «7Дней.ru».

«Я виртуоз в этом деле! Я не только прекрасный вокалист, но я и сексуальный партнер номер один, чтоб ты понимал», — рассказал Филипп Киркоров.

Ранее мы писали, что Киркоров еле дышал и с трудом пел на сольном концерте в Москве.