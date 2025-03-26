Заслуженный артист РФ Григорьев назвал умершую Марченко светлым человеком

Российская актриса Галина Марченко, наиболее известная по озвучиванию персонажа Каркуши из передачи «Спокойной ночи, малыши!», при жизни была светлым и добрым человеком. Такую характеристику ей дал заслуженный артист РФ Юрий Григорьев.

«Я с ней довольно долго работал, многие годы. Это был замечательный профессионал и удивительный человек. Добрая, светлая, улыбчивая, всегда готова прийти на помощь, если что-то не получается на съёмках», — отметил он в беседе с «Абзацем».

По словам Григорьева, Марченко всегда могла придумать выход из сложной ситуации. Артист отмечает, что иногда созванивался со своей коллегой и с грустью воспринял новости о ее смерти.

Напомним — Марченко скончалась 25 марта в возрасте 88 лет. Почти полвека она проработала в программе «Спокойной ночи, малыши», 25 лет озвучивала Каркушу.

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