Заслуженной артистке РФ Ксении Кутеповой угрожают убийством в социальных сетях

Заслуженной артистке России, актрисе Московского театра «Мастерская П. Фоменко» Ксении Кутеповой стали поступать угрозы. Неизвестные люди пообещали расправиться со звездой, передает Telegram-канал 112.

Сообщения с угрозами стали поступать Кутеповой в одной из социальных сетей. Незнакомцы с разных номеров обещали, что убьют артистку. Кроме того, они собирались «повесить» на Ксению угрозы минирования ГИТИСа.

Через некоторое время неизвестные стали звонить Кутеповой. Однако артистка не брала трубку, и тогда хулиганы стали донимать ее родственников. Звонки поступали матери Ксении — женщине пригрозили, что от лица ее дочери будет распространяться информация о минировании образовательных учреждений.

Подобная ситуация происходила с актрисой «Новых Папиных дочек» Полиной Денисовой. Неизвестные также звонили ее родителям с угрозами.

Ранее в Саратове правоохранители возбудили уголовное дело в отношении 55-летней женщины. Она оскорбляла свою внучку и угрожала ей расправой.