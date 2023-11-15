Заслуженной артистке РФ Ксении Кутеповой угрожают убийством в социальных сетях
Неизвестные пригрозили звезде «Аванпоста» и «Кентавра» Кутеповой убийством.
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Заслуженной артистке России, актрисе Московского театра «Мастерская П. Фоменко» Ксении Кутеповой стали поступать угрозы. Неизвестные люди пообещали расправиться со звездой, передает Telegram-канал 112.
Сообщения с угрозами стали поступать Кутеповой в одной из социальных сетей. Незнакомцы с разных номеров обещали, что убьют артистку. Кроме того, они собирались «повесить» на Ксению угрозы минирования ГИТИСа.
Через некоторое время неизвестные стали звонить Кутеповой. Однако артистка не брала трубку, и тогда хулиганы стали донимать ее родственников. Звонки поступали матери Ксении — женщине пригрозили, что от лица ее дочери будет распространяться информация о минировании образовательных учреждений.
Подобная ситуация происходила с актрисой «Новых Папиных дочек» Полиной Денисовой. Неизвестные также звонили ее родителям с угрозами.
Ранее в Саратове правоохранители возбудили уголовное дело в отношении 55-летней женщины. Она оскорбляла свою внучку и угрожала ей расправой.