Заскучал по бывшей жене? Закрутивший роман с 18-летней студенткой Лепс показал архивные семейные фото

В Сети поклонники артиста обсуждают, что Лепс и Шаплыкова были красивой парой. Также пользователи сожалеют, что им так и не удалось сохранить брак. Напомним, что они расстались после 20-ти лет семейной жизни.

Сейчас Григорий уже не так часто вспоминает о времени, когда был женат. Он вновь находится в отношениях. Его избранницей является 18-летняя студентка Аврора Киба, подробности романа с которой вокалист предпочитает не раскрывать. Однако девушка уже похвасталась бриллиантовым кольцом от Лепса.

Ранее Григорий Лепс высказался о продолжении романа с невестой Авророй после ее переезда в Лондон.