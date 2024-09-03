Заскучал по бывшей жене? Закрутивший роман с 18-летней студенткой Лепс показал архивные семейные фото
© Starface.ru
Певец Григорий Лепс придался воспоминаниям и поделился с поклонниками архивными снимками с бывшей женой Анной Шаплыковой. Пользователи обсуждают, что артист, несмотря на новый роман, по-прежнему скучает по экс-супруге и жизни, что была у него с ней.
В честь начала учебного года Лепс решил показать, как вместе с Анной провожал детей в школу. В браке у них родилось трое наследников – Ева, Николь и Иван.
«Все первые сентября наших с Анной детей», - подписал снимки Григорий.
В Сети поклонники артиста обсуждают, что Лепс и Шаплыкова были красивой парой. Также пользователи сожалеют, что им так и не удалось сохранить брак. Напомним, что они расстались после 20-ти лет семейной жизни.
Сейчас Григорий уже не так часто вспоминает о времени, когда был женат. Он вновь находится в отношениях. Его избранницей является 18-летняя студентка Аврора Киба, подробности романа с которой вокалист предпочитает не раскрывать. Однако девушка уже похвасталась бриллиантовым кольцом от Лепса.
Ранее Григорий Лепс высказался о продолжении романа с невестой Авророй после ее переезда в Лондон.