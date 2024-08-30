Григорий Лепс впервые высказался о продолжении романа с 18-летней Авророй после ее переезда в Лондон

Певец Григорий Лепс ответил на вопрос, повлияет ли переезд его 18-летней возлюбленной Авроры Кибы за границу на их отношения. По словам артиста, поступление девушки в колледж в Лондоне ничего не изменит между ними.

Новый роман Лепса обсуждают уже все лето. Впервые он вышел в свет с таинственной незнакомкой, которую назвал невестой, в июне этого года. А после журналисты выяснили, что спутницей вокалиста была 18-летняя студентка. Подробности отношений они не раскрывают, но подогревают слухи, появляясь вместе на всех светских мероприятиях.

Однако недавно в СМИ опубликовали тревожные новости. Стало известно, что скоро возлюбленные будут вынуждены расстаться. Аврора поступила в ВУЗ за границей, а Григорий живет и работает в России. На «Новой волне» сотрудники прессы уже пытались узнать у артиста, что он думает по этому поводу, но он был не в духе и даже пожелал журналистке «похорон». А вот на турнире по спортивным бальным танцам MIDNIGHT BALL Марии Мельниковой Лепс уже был посговорчивее.

Размышлять на тему отношений на расстоянии исполнитель хита «Рюмка водки» не стал. Он был немногословен, но дал понять, что не переживает из-за отъезда Авроры.

«Не будет ли расстояние помехой для ваших отношений?» - уточнила корреспондент Super. А Лепс кратко ответил: «Не думаю».

Но вот когда ждать свадьбу и ждать ли ее в принципе, пока узнать у Григория все еще не удалось.

Ранее психолог оценил отношения Григория Лепса с Авророй и заявил, что девушка «уже скучает» с ним.