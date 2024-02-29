«Зашли не в ту дверь»: Юлиан пригрозил санитарами родственникам Нонны Мордюковой

Юлиан пригрозил санитарами родственникам Мордюковой, которые бьются за квартиру. Об этом сообщает Prozvezd.

Певец Юлиан рассказал, что был близок с Нонной Мордюковой. По его словам, он часто гостил у актрисы в доме, за который сейчас воюют родственники знаменитости. Певец вспомнил, что жилье Мордюковой подарил политик Виктор Черномырдин.

При этом актриса завещала недвижимость своей сестре Наталье.

«Они с Наташей вместе жили в этой квартире. А уже после ухода Мордюковой Наталья оформила договор ренты на квартиру со своими племянницами — Юлей и Леной. Когда Наташа умерла, муж Юли взял ипотеку и выкупил у Лены ее долю. Теперь именно Юля и ее муж — законные владельцы квартиры», — рассказал певец.

Юлиана шокировали новости о попытках жены сына сестры Нонны силой ворваться в квартиру, где живет племянница актрисы Юлия.

«Хочу обратиться к родственникам Нонны: Вы зашли не в ту дверь. Если вы еще раз будете туда стучаться и мешать людям жить, будете иметь дело со мной», — заявил он.

Певец рассказал, что знает об обращении родственников Мордюковой к Михалкову и Баскову.

«Басков и Михалков им не помогут. Помогу им только я — вызову санитаров, если еще раз такое незаконное вторжение повторится!» — рассказал Юлиан.

Ранее мы писали о том, что племянница Мордюковой рассказала о снах с актрисой.