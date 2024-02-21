«Помогает с того света»: племянница Мордюковой рассказала о снах с актрисой

Племянница Нонны Мордюковой запустила информацию о помощи актрисы. Об этом сообщает PROZVEZD.

В последнее время вокруг семьи Нонны Мордюковой возникают споры об имуществе. Так, квартира, в которой когда-то жила народная артистка СССР, отошла ее племяннице Юлии Харламовой. Некоторым членам семьи это не понравилось.

По словам Юлии, Мордюкова при жизни не думала о грядущих разборках вокруг ее наследства.

«Конечно, никаких скандалов не предвидела. Единственное, говорила мне, что настанет день, когда она не сможет одна справляться с бытовыми делами», — вспомнила она.

Племянница артистки вспомнила, что после смерти Мордюкова помогала ей, являясь во снах. Так, она успокоила женщину во время болезни ее сына.

«В тот период тетя Нонна приходила во снах. Она обнимала меня сзади и говорила: „Потерпи еще“. Я просыпалась с надеждой, что раз тетя Нонна так сказала, значит, все будет хорошо. С сыном все нормально и уже давно. Но тогда эти сны давали мне большую надежду», — рассказала она.

Харламова добавила, что планирует сделать ремонт в квартире Мордюковой. Несмотря на дороговизну мебели, которую актриса покупала для себя, часть из нее уже износилась.

Ранее мы писали о том, что племянница Нонны Мордюковой объяснила, почему артистка отказывалась от внука.