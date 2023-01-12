Зашла слишком далеко: критически худая Полина Гагарина находится на грани

Подтянутая фигура, дерзкие наряды и неизменный платиновый блонд – такую Полину Гагарину знают и любят ее поклонники. Однако не всегда она была такой. В детстве и в начале карьеры певица страдала из-за лишнего веса, но затем взяла себя в руки и сильно похудела. Теперь артистка старается поддерживать себя в форме и больше не допускать набора килограммов. Правда, с каждым годом талия Гагариной становится все уже. И, кажется, Полина уже зашла слишком далеко.

Фанаты давно бьют тревогу, что певице пора остановиться и перестать худеть, иначе от нее просто ничего не останется. Сейчас речь идет уже не о стройности, а о болезни. Правда, сама Гагарина судя по всему этого не осознает, и к словам поклонников прислушиваться не желает. На своей странице в социальных сетях она часто публикует фотографии, на которых с гордостью демонстрирует свою фигуру.

После Нового года Гагарина улетела в теплые края, как и многие другие звезды шоу-бизнеса. Оттуда она поделилась новым снимком в купальнике, которым хотела показать поклонникам, в какой прекрасной форме она находится в свои 35 лет. Но подписчики ее блога оказались другого мнения. В комментариях на певицу полилась критика по поводу ее критической худобы. Фанаты высказали мнение, что такая фигура – это уже не красота, а причина обратиться за помощью к специалисту.