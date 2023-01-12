Зашла слишком далеко: критически худая Полина Гагарина находится на грани
Торчащие ребра и впалые щеки: Полина Гагарина подверглась критике в Сети из-за чрезмерной худобы.
Фото: Tarakanov Vadim/East News
Подтянутая фигура, дерзкие наряды и неизменный платиновый блонд – такую Полину Гагарину знают и любят ее поклонники. Однако не всегда она была такой. В детстве и в начале карьеры певица страдала из-за лишнего веса, но затем взяла себя в руки и сильно похудела. Теперь артистка старается поддерживать себя в форме и больше не допускать набора килограммов. Правда, с каждым годом талия Гагариной становится все уже. И, кажется, Полина уже зашла слишком далеко.
Фанаты давно бьют тревогу, что певице пора остановиться и перестать худеть, иначе от нее просто ничего не останется. Сейчас речь идет уже не о стройности, а о болезни. Правда, сама Гагарина судя по всему этого не осознает, и к словам поклонников прислушиваться не желает. На своей странице в социальных сетях она часто публикует фотографии, на которых с гордостью демонстрирует свою фигуру.
После Нового года Гагарина улетела в теплые края, как и многие другие звезды шоу-бизнеса. Оттуда она поделилась новым снимком в купальнике, которым хотела показать поклонникам, в какой прекрасной форме она находится в свои 35 лет. Но подписчики ее блога оказались другого мнения. В комментариях на певицу полилась критика по поводу ее критической худобы. Фанаты высказали мнение, что такая фигура – это уже не красота, а причина обратиться за помощью к специалисту.
Полина Гагарина
Фото: Instagram* (владелец соцсети компания Meta признана в России экстремистской и запрещена)
И то ли ракурс неудачный, то ли Полине действительно нужно побольше есть, но на фотографии она действительно похожа больше на скелет, чем на человека. Усугубило эффект еще и то, что Гагарина втянула живот, из-за чего у нее сильно проступили ребра. «Очень анорексично», «Доска», «Очень худо», «Это дистрофия?», «Кости одни», «Это перебор, такой худой быть нельзя», - писали пользователи в комментариях под постом артистки.
К слову, за последнее время Полина Гагарина не в первый раз подвергается критике. Недавно в Сети жестко высказались по поводу ее исполнения хита Аллы Пугачевой «Любовь, похожая на сон».