«Любовь, похожая на стон»: звезды раскритиковали Гагарину за исполнение хита Пугачевой

Раньше ни один «Голубой огонек» не проходил без участия Аллы Пугачевой, но все изменилось после февраля 2022 года. Напомним, что Примадонна отечественной эстрады в спешке покинула территорию РФ и нелестно высказывалась в адрес бывших соотечественников. Таким поведением певица не оставила надежды россиянам на свое появление на праздничных концертах в новогоднюю ночь. Несмотря на это, хиты Аллы Борисовны все-таки прозвучали, но только в исполнении Полины Гагариной. К слову, не все оценили эту затею.

Певица выступила с песней «Любовь, похожая на сон» и получила шквал негатива в свою сторону. Больше всех возмущалась Мария Максакова, которая посчитала, что Полина «переныла» хит Пугачевой.

«В ее случае это была "Любовь, похожая на стон". Это, как если бы в оркестре красивую арфу заменили стиральной доской. Ощущалось желание, что они пытались доказать Пугачевой, что они без нее на что-то способны», — высказалась Мария на своем YouTube-канале.

Тем не менее нашлись и те пользователи Сети, которые встали на защиту Гагариной. Публика заявила, что артистке удалось перепеть хит Аллы Борисовны и подарить ему новую жизнь.

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