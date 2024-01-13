«Зашла не в ту дверь»: Лера Кудрявцева после разрыва с мужем высмеяла Филиппа Киркорова

Телеведущая Лера Кудрявцева после заявления о расставании с мужем, экс-хоккеистом Игорем Макаровым высмеяла певца Филиппа Киркорова, оскандалившегося после «голой» вечеринки блогера Леры Кудрявцевой.

Кудрявцева стала ведущей концерта «Дискотека Суперстар!» в московском «Крокус Сити Холле» вместе с Вадимом Такменевым. Телеведущая рассказала своим поклонникам о том, какая обстановка царила за кулисами.

В одном из диалогов Такменев заявил: «Я здесь не был, нет-нет». На что Кудрявцева ответила фразой Киркорова, который попытался оправдаться после «голой вечеринки».

«А я вообще зашла не в ту дверь», — приводит слова Леры портал The Voice.

Ранее телеведущая Лолита Османова выразила уверенность, что причиной расставания коллеги Леры Кудрявцевой с молодым мужем, экс-хоккеистом Игорем Макаровым стали его психологические проблемы после завершения спортивной карьеры. По мнению Османовой, Макаров мог впасть в депрессию, так как не знает, что ему делать дальше.