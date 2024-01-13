Телеведущая Османова назвала депрессию причиной расставания Кудрявцевой с мужем

Телеведущая Лолита Османова выразила уверенность, что причиной расставания коллеги Леры Кудрявцевой с молодым мужем, экс-хоккеистом Игорем Макаровым стали его психологические проблемы после завершения спортивной карьеры.

По мнению Османовой, Макаров мог впасть в депрессию, так как не знает, что ему делать дальше.

«Карьера спортсмена заканчивается очень рано, а впереди еще полжизни. Не все могут найти себе применение в другом деле, развив необходимые для этого навыки. Отсюда начинаются проблемы с алкоголем, азартными играми, запрещенными веществами», — заявила телеведущая в беседе с изданием «ДНИ.РУ».

Она рекомендовала Макарову, который моложе Кудрявцевой на 16 лет, обратиться к спортивному психологу и позаботиться о своем ментальном здоровье.

«Если спортсмен этого не сделал, он заставляет страдать всех вокруг. В большей степени — самых близких ему людей, которые в эту минуту просто не знают, чем помочь и что сделать», — пояснила телеведущая.

При этом, по мнению Османовой, 52-летняя Кудрявцева просто не в состоянии спасти потерявшего ориентиры мужа, так как именно сам должен захотеть решить свои проблемы и привести себя в форму.

Вместе с тем, поклонники звездной пары предполагают, что Макаров мог пристраститься к спиртному, так как в последнее время сидит без работы и находится на содержании жены. Вероятно, Кудрявцевой просто надоело быть единственным добытчиком в семье.

Напомним, что Лера старше экс-избранника на 16 лет. Телеведущая и спортсмен узаконили свои отношения более 10 лет назад. В 2018 году знаменитости стали родителями. В 47 лет Кудрявцева родила дочь Марию.

Ранее мы писали, что 12 января 2024 года Лера сделала тревожное заявление. В личном блоге Кудрявцева сообщила о расставании с молодым супругом. Она не стала раскрывать подробности произошедшего. Вместо этого она лаконично написала: «Алкоголь — зло».