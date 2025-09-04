«Защитники ценностей против поцелуя Егора Крида с девушкой?»: Ольга Бузова призвала прекратить травлю певца

Поющая телеведущая Ольга Бузова призвала прекратить травлю рэп-исполнителя Егора Крида после его скандального шоу в «Лужниках». Исполнительница хита «Мало половин» подчеркнула, что не видит ничего плохого в поцелуе музыканта с танцовщицей на сцене.

«Егор несет верные ценности, я вижу его аудиторию, и она в надежных руках. Он тот артист, который может разговаривать с юной аудиторий на одном языке. И это супер. Он один из немногих артистов - парней, которые так могут… Там какие-то “защитники ценностей” против поцелуя Егора с девушкой?» - написала Ольга в своем Telegram-канале.

Она подчеркнула, что сама пережила травлю и знает, как это тяжело. По словам Ольги, после такой критики просто опускаются руки и больше не хочется ничего делать.

«Я безумно горжусь тобой, Егор, что ты собрал такой огромный зал, и показал шоу на высшем уровне. Я знаю, как сложно это всё, и сколько требует сил, нервов и, бесспорно, денег. Ты молодец», — обратилась Ольга к Егору Криду.

Напомним, 30 августа на сольном концерте Егора Крида в «Лужниках» во время одного из номеров танцевали девушки на пилоне в откровенных костюмах. Кроме того, одна из танцовщиц страстно целовалась с артистом на сцене и этот момент показывали на большом экране. После концерта на Егора Крида обрушилась критика в соцсетях, так как на мероприятии присутствовали дети.

Ранее глава Лиги безопасного интернета Екатерина Мизулина после скандального шоу Егора Крида предположила, что в скором будущем следует ожидать возвращения в Россию Аллы Пугачевой.