Защитить честь всех армян: Сарик Андреасян раскрыл причину судебной тяжбы с Николаем Картозией

Режиссер Сарик Андреасян объяснил, почему пошел в суд для разрешения конфликта с журналистом Николаем Картозией. Он заявил, что будет отстаивать не только свою честь, но и честь всех проживающих на территории РФ армян.

Андреасян заявил, что Картозия затронул в своих статьях его честь, а также честь его народа. Деньги режиссера в данном случае не интересуют. Он не намерен получить компенсацию с журналиста, о чем говорит и сумма иска в размере 1 рубля.

Сарик хочет, чтобы Николай понес ответственность в рамках закона за шовинизм. По словам Андреасяна, ответчик должен предстать перед правосудием.

«Это история не про деньги. Николай должен понимать ответственность перед миллионом армян и моей семьей, когда идет по пути прямого шовинизма. Мы живем в многонациональной стране, и такие поступки не должны сходить с рук», — написал Андреасян в своем Telegram-канале.

Ранее режиссер высмеял Николая Картозию после возвращения судом его иска. Он заявил, что давно так не смеялся.