«Давно так не смеялся»: Андреасян колко высказался в адрес Картозии после его неудачи в суде

Сарик Андреасян высмеял Николая Картозию после возвращения судом его иска. Режиссер колко высказался в адрес продюсера в соцсети.

Сарик Андреасян подал иск на продюсера, чтобы защитить честь и достоинство. По мнению режиссера, Николай оскорбил его, усомнившись в профессионализме и раскритиковав фильмы. Примечательно, что встречное заявление подал и сам Картозия, однако суд его отклонил. Сарик высмеял неудачу оппонента, заявив, что тот «даже в суд подать не может».

«Николаю Картозии вернули его иск! Вы даже в суд подать не можете! Как вы управляете каналом? Давно так не смеялся», — высказался режиссер.

Отметим, что пока продюсер не комментировал слова Сарика.

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