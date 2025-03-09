Защита блогера Митрошиной просит отправить ее под домашний арест: подробности

Адвокат обвиняемой в отмывании денежных средств блогера Саши Митрошиной будет добиваться для нее домашнего ареста. Об этом защитник рассказал «Известиям».

Защитник блогерши Михаил Мушаилов заявил, что будет настаивать на данной мере пресечения. Митрошина сможет находиться под домашним арестом в квартире родителей своего мужа.

Как пояснил адвокат Саши, девушка не знала, что в отношении нее началась проверка об отмывании денег и о заведенном уголовном деле. Защитник похвалил оперативников и следователей за примерную работу при задержании Митрошиной.

Он отметил, что задержанной предоставили еду, воду, к ней сразу же пустили адвокатов — все в рамках законодательства. Давления на 29-летнюю блогершу не оказывали, добавил Мушаилов.

Саша распродала все свое имущество, чтобы оплатить налоги на общую сумму более 200 млн рублей. Сотрудников Митрошиной пока не допросили, но, вероятнее всего, в ближайшее время произойдет общение оперативников с юристами, бухгалтерами и контрагентами Александры, отметил адвокат.

Напомним, Саша Митрошина полностью признала вину в уклонении от уплаты налогов. Меру пресечения в отношении девушки озвучат на следующей неделе.