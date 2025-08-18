«Зашила диастаз размером с человеческую голову»: Терешина раскрыла секрет похудения

Певица Таня Терешина похвасталась экстремально тонкой талией. Бывшая участница группы Hi-Fi не скрывает, что после рождения второго ребенка перенесла пластику живота. Сейчас она может позволить себе ходить в любых платьях.

«Еще раз рассказываю подробно, как я похудела. Я сделала себе абдоминопластику — зашила диастаз размером с человеческую голову, сделала липосакцию. Тренировалась на эллипсе по полтора часа», — поделилась артистка и добавила, что использовала препараты для похудения.

Терешина отметила, что не соблюдает строгую диету и может съесть все, что захочет.

«Объелась селедкой, шлифанула все мандариновым джемом. А вы все спрашиваете, как я худею… Завалилась на кровать и со страхом жду ночи», – добавила звезда.

По словам Тани, она решила расслабиться только в летний период, но скоро возьмет себя в руки. Она хочет продолжать заниматься на эллипсе.

Поклонники восхищаются внешностью певицы и не удивлены, что она встречается с парнем, который младше нее в два раза. Некоторые осуждают ее за это, но Терешина отвечает с юмором на негативные сообщения.

Ранее мы писали о том, что думает сваха о романе Терешиной с молодым бойфрендом.