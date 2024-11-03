«Зашел не в ту дверь… Несколько раз»: Natan снялся с Лерчек после измены жене и нарвался на критику

Скандал вокруг рэпера Natan, изменявшего жене на съемках шоу «Звезды в джунглях», не утихает. Недавно выяснилось, что на проекте артист закрутил роман не только с блогером Лерчек, но и певицей Бьянкой. Сам музыкант сначала с агрессией реагировал на обвинения, но теперь лишь провоцирует публику. В своем Telegram-канале певец опубликовал совместное фото с Лерчек, намекнув на перемены в жизни после знакомства с ней.

На снимке Natan позировал в обнимку с блогером и другими участниками шоу «Звезды в джунглях». Певец добавил к публикации неоднозначную подпись, которая вызвала вопросы у пользователей Сети.

«Фото, которое разделило мою жизнь на до и после», — заявил Natan.

Подписчики артиста предположили, что таким образом он намекнул на чувства к Лерчек. При этом некоторые посчитали, что Natan раскаивается перед супругой и пытается загладить свою вину.

«Ты зарываешься все глубже и глубже», «Что ты хотел этим сказать?», «Перестань позориться», «Просто Натан зашел не в ту дверь… Несколько раз», — написали пользователи Сети.

Напомним, летом женатый Natan и Лерчек (Валерия Чекалина) спровоцировали слухи о романе на съемках реалити-шоу «Звезды в джунглях» на ТНТ. Недавно в Сеть попало видео, на котором пара обнималась и целовалась, скрывшись от посторонних глаз на проекте. Сам рэпер позднее признался, что у них «действительно возникла симпатия друг к другу», и публично раскаялся перед супругой. Блогер же заявила, что артист обманывал ее, не говоря о жене.

Ранее сообщалось о том, что Natan ответил телеведущей Тине Канделаки, попытавшейся спасти его репутацию после измен жене на шоу.