«Зашел не в тот переход»: жена звезды «Уральских пельменей» Дмитрия Соколова высмеяла скандал актера

Основатель команды КВН «Уральские пельмени» Дмитрий Соколов накануне попал в скандал: актер вступил в потасовку с подростками в метро в Екатеринбурге. Супруга артиста Ксения иронично прокомментировала произошедшее. Об этом пишет Газета.Ru.

Жена Дмитрия Соколова поделилась в личном блоге кадрами с актером после скандала в метро. По словам женщины, инцидент сильно «раздули». Ксения Соколова отметила, что это было «смешно и весело».

«Шутка вечера: „В жизни каждого гражданина есть такие моменты, когда зашел не в тот переход“», — написала супруга актера.

Напомним, 11 марта появилась информация о том, что Дмитрий Соколов вступил в конфликт и чуть не подрался с компанией подростков после отдыха в местном баре в Екатеринбурге.

Уточнялось, что в районе станции «Геологическая» у звезды «Уральских пельменей» начались разборки с подростками. Как утверждали парни, они проходили мимо и просто хотели заснять юмориста на видео. Однако версии подростков и Дмитрия Соколова разошлись. Артист заявил, что парни сказали что-то неприятное в адрес девушки.

В Сеть попал ролик, на котором можно увидеть, что Дмитрий Соколов угрожающе идет на одного из парней и что-то ему говорит. Тогда подростки попросили «убрать» от них актера и не вырывать их телефон.

Ранее сообщалось о том, что жена Дмитрия Соколова заявила, что подростки «хайпятся» на конфликте с ее мужем.