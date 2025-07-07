Адвокат Жорин считает несправедливым, что мать-одиночку оставили без денег и квартиры из-за Долиной

Мать-одиночка Полина Лурье осталась без денег и квартиры по решению Хамовнического суда. Женщина купила жилье у Ларисы Долиной, однако позже сделка была признана недействительной из-за того, что певицу обманули мошенники — они вынудили знаменитость продать жилплощадь и передать средства им. Оставшаяся без крыши над головой москвичка решила обязать знаменитость вернуть многомиллионную сумму, но и тут правовая юстиция встала на сторону исполнительницы. Адвокат Сергей Жорин в беседе с сайтом «Страсти» назвал такое решение несправедливым.

Лурье вместе со своими представителями подала жалобу на решение Хамовнического суда. По словам Жорина, мать-одиночка теоретически может добиться успеха в суде, так как каждая стороне должны вернуть утраченное: Долина — квартиру, Полина — деньги. Но инстанция поступила иначе при вынесении вердикта. При разбирательстве посчитали, что москвичка должна была заподозрить необоснованно низкую стоимость недвижимости и срочность сделки.