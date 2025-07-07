Адвокат Жорин считает несправедливым, что мать-одиночку оставили без денег и квартиры из-за Долиной
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Мать-одиночка Полина Лурье осталась без денег и квартиры по решению Хамовнического суда. Женщина купила жилье у Ларисы Долиной, однако позже сделка была признана недействительной из-за того, что певицу обманули мошенники — они вынудили знаменитость продать жилплощадь и передать средства им. Оставшаяся без крыши над головой москвичка решила обязать знаменитость вернуть многомиллионную сумму, но и тут правовая юстиция встала на сторону исполнительницы. Адвокат Сергей Жорин в беседе с сайтом «Страсти» назвал такое решение несправедливым.
Лурье вместе со своими представителями подала жалобу на решение Хамовнического суда. По словам Жорина, мать-одиночка теоретически может добиться успеха в суде, так как каждая стороне должны вернуть утраченное: Долина — квартиру, Полина — деньги. Но инстанция поступила иначе при вынесении вердикта. При разбирательстве посчитали, что москвичка должна была заподозрить необоснованно низкую стоимость недвижимости и срочность сделки.
Мне лично это решение видится несправедливым. Насколько мне известно, Лурье проявила необходимую добросовестность и осмотрительность.
Сергей Жорин
адвокат
Статус матери-одиночки, по словам адвоката, никак юридически не влияет на то, что ей должны выплатить деньги. Он может лишь подействовать на общественное мнение и стратегию защиты, включая акцент на уязвимости клиента.
Звездный статус Долиной, вероятно, сыграл свою роль. Из-за большого медиа-внимания дело получило широкий общественный резонанс. Возможно, суд проявил осторожность, чтобы не усугубить репутацию доверия к правосудию, заявил Жорин. Публичный статус звезды мог повлиять на расстановку приоритетов — суд мог счесть более важным восстановить права жертвы мошенничества перед правами покупателя.
Шансы на победу Лурье в суде есть, и я искренне желаю ей защитить свои права.
Сергей Жорин
адвокат
Ранее сообщалось, что прокуратура завершила расследование дела о хищении денег у Ларисы Долиной. Ущерб оценили в 317 миллионов рублей.