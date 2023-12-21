Зарыли топор войны: Андрей Малахов и Дмитрий Борисов появились вместе на премьере фильма

Телеведущие Андрей Малахов и Дмитрий Борисов пришли вместе на премьеру фильма «Холоп 2». По-видимому, коллегам удалось помириться после инцидента на Первом канале, пишет Kp.ru.

В 2017 году Малахов вел шоу «Пусть говорят», и он решил перейти с Первого канала на «Россию 1». Телеведущий говорил, что сам предлагал кандидатуру Дмитрия Борисова на свое место, так как был уверен в его силах. После Андрей выяснил, что программы «Пусть говорят» уже записываются с участием его младшего коллеги, хотя сам Малахов еще даже окончательно не ушел с канала.

Малахов решил спросить непосредственно у Борисова, правда ли, что съемки шоу уже идут. Дмитрий ему ответил: «Да, все в этом мире как крыло бабочки». Андрей вспоминал в одном из интервью, что эти слова — какая-то глупость.

После ведущие не только перестали общаться, но даже и посещать один фитнес-клуб. Но, по-видимому, они забыли о своих недопониманиях, выйдя вместе в свет.

Напомним, ранее мы писали о том, как сейчас живет вернувшийся из США Дмитрий Борисов. Подробности в этом материале.