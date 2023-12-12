Стало известно, как живет вернувшийся из США в Россию телеведущий Дмитрий Борисов

Телеведущий Дмитрий Борисов в 2022 году пропал из поля зрения средств массовой информации. По некоторым данным, после того как его ток-шоу «Пусть говорят» сняли с эфира Первого канала, Борисов уехал в США.

О переезде телеведущего стало известно после того, как художница Светлана Малькова опубликовала совместный снимок с ним, сделанный в Майами. При этом сам Борисов не делился кадрами из поездки, а в июне этого года вернулся в Россию.

30 сентября в эфире Первого канала вышла программа «Эксклюзив», ведущий которой стал Дмитрий Борисов, сообщает News.ru.

«Знаю, что зрители соскучились, и рад, что мы наконец увидимся вновь», — прокомментировал тогда телеведущий.

Ранее мы писали, что в 2022 году актер Леонид Ярмольник стал вести менее публичную жизнь. СМИ писали, что 69-летний артист эмигрировал в Латвию. При этом сам Ярмольник опроверг эти слухи и пояснил, что действительно с марта по август 2023 года жил с семьей в Юрмале. Он заверил, что не собирается эмигрировать, так как продолжает служить в театре «Современник» и сниматься в российских фильмах.