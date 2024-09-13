«Зарядились, пошли модничать»: жена Маликова появилась на модном показе со свекровью

Жена племянника и тезки известного певца Дмитрия Маликова Анастасия Толстая посетила светское мероприятие в компании солистки «Новых Самоцветов» Инны Маликовой.

Певица поделилась подробностями семейного выхода в своем блоге.

«Обожаю все, что связано с модой. Сегодня с Настей сходили на показ Vesna Fashion Show. Зарядились, пошли модничать», — призналась Маликова.

Солистка «Новых Самоцветов» неоднократно подчеркивала, что у нее сложились теплые отношения с невесткой. Она старается во всем помогать молодой семье, воспитывающей дочь Мирославу.

Ранее стало известно, что дочь певца Дмитрия Маликова Стефания заработала на собственном бренде одежды 51 млн рублей.