Опубликовано 13 сентября 2024, 12:441 мин.
«Зарядились, пошли модничать»: жена Маликова появилась на модном показе со свекровью
Солистка «Новых Самоцветов» Инна Маликова вышла в свет с невесткой.
© Веленгурин Владимир/Komsomolskaya Pravda/East News
Жена племянника и тезки известного певца Дмитрия Маликова Анастасия Толстая посетила светское мероприятие в компании солистки «Новых Самоцветов» Инны Маликовой.
Певица поделилась подробностями семейного выхода в своем блоге.
«Обожаю все, что связано с модой. Сегодня с Настей сходили на показ Vesna Fashion Show. Зарядились, пошли модничать», — призналась Маликова.
Солистка «Новых Самоцветов» неоднократно подчеркивала, что у нее сложились теплые отношения с невесткой. Она старается во всем помогать молодой семье, воспитывающей дочь Мирославу.
Ранее стало известно, что дочь певца Дмитрия Маликова Стефания заработала на собственном бренде одежды 51 млн рублей.
Источник фото:Веленгурин Владимир/Komsomolskaya Pravda/East News
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Автор:Анна Воробьева