Раскрыты многомиллионные заработки Стефании Маликовой

Стефания Маликова заработала на собственном бренде одежды 51 млн рублей. Об этом сообщает Telegram-канал «Звездач».

Дочь певца Дмитрия Маликова Стефания уже несколько лет занимается бизнесом по продаже собственного бренда одежды. В 2022 году блогерше не удалось выйти в плюс. Несмотря на выручку в размере 9 миллионов рублей, минус составил 1,4 миллиона рублей.

Согласно данным журналистов, в 2023 году дела у Маликовой пошли в гору — выручка компании составила 51 миллион рублей, а чистая прибыль — 5,3 миллиона рублей.

Кроме того, дочь певца выиграла несколько исков, поданных в адрес ее бренда одежды.

Отметим, что недавно Стефания занялась еще одним бизнесом — она открыла магазин косметики, который уже принес ей 2,3 миллиона рублей выручки.

Ранее мы писали о том, что прибыль компании футболиста Павла Погребняка составила 50 млн рублей.