Зарубина объяснила, почему не стала звонить Пугачевой с просьбой о помощи

Певица Ольга Зарубина, победившая в шоу «Суперстар», впервые объяснила, почему не стала обращаться за помощью к исполнительнице Алле Пугачевой. Ходили слухи, что Примадонна, будучи в Израиле, звонила и давала советы, как исполнять хит «Нас бьют – мы летаем».

Зарубина отрицает это. «С Аллой мы не созванивались… Мы с ней никогда не были близкими подругами», - сказала артистка.

По словам певицы, песня получилась «столь мощной», поскольку была словно написана о ее жизни. Комментируя сплетни о помощи Пугачевой, Зарубина заявила, что привыкла справляться сама.

Она рассказала, что выступала с сильнейшим головокружением. Плохое самочувствие связано с обострением проблем с вегетатикой после коронавируса.

«Я в гримерке вставала и у меня перед глазами все плыло», - призналась певица.

Ранее Зарубина рассказала правду о своем отчиме.