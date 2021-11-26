Зарубина рассказала страшную правду о своем отчиме: «Он бил моего брата-инвалида»

Когда Ольге был один год, ее мать и отец развелись, и в жизни певицы появился отчим — Леонид Эйтингон. Зарубина долгие годы рассказывала маме об ужасных вещах, которые они терпели вместе с братом со стороны Эйтингона. Своего отчима певица вспоминает с болью. «Я его сразу возненавидела, но я его очень боялась», — признается она на телепередаче «Судьба человека» с Борисом Корчевниковым.

Больше всего Ольга злится на него за то, что тот издевался над ее страшим братом, у которого были проблемы сердцем после того, как в 16 лет ему не долечили ангину. «Вообще он был, мне кажется, психопатом. Он бил всех, и особенно он бил моего брата. Потому что брат мой был инвалид, и он не могу ему дать, наверное, сдачи», — делится болезненными воспоминаниями исполнительница хита «Разлучница разлука». Зарубина убеждена в том, что у Леонида были явные проблемы с психическим здоровьем. «И в таком состоянии этот психопат, я не могу его по другому назвать, потому что нормальный человек не будет этого делать, он издевался просто», — рассказывает она.

Однако, нападки со стороны отчима терпел не только брат артистки, она сама также стала его жертвой. Ольга рассказала, что Эйтингон проявлял к ней неоднозначные знаки внимания, когда был не в трезвом состоянии. «Когда он выпивал, то у него была такая манера, ты, допустим, проходишь мимо него, и он пытался схватить тебя за какие-то места, до которых, так сказать, нельзя дотрагиваться. Именно все время, когда он был в пьяном виде», — вспоминает она.

Мама певицы, Людмила Зарубина, прожила в браке с Леонидом Эйтингоном до конца его дней.