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19:30, 09 февраля 2023
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Зарубежные врачи прекратили бороться за жизнь Романа Костомарова

Тренер Романа Костомарова объяснила, почему фигуриста до сих пор не отправили в Германию.

Зарубежные врачи прекратили бороться за жизнь Романа Костомарова

Фото: Фролов Михаил/Komsomolskaya Pravda/East News

Первый тренер фигуриста Романа Костомарова Лидия Караваева заявила, что немецкие врачи отказались помогать в лечении спортсмена. Она предположила, что зарубежные медики не верят в положительный исход.

По мнению Караваевой, Костомарова бы уже отправили за границу, но у немецких врачей нет «какой-то надежды» или конкретного предложения.

«Видно, там дали прогноз неутешительный», - сказала тренер изданию КП.

Российские врачи, наоборот, не теряют надежды на лучшее. В перспективе Костомарову ампутируют пальцы на руках.

6 февраля стало известно, что фигуристу отрезали обе стопы. Караваева подтвердила это. Стало известно, что Костомаров лично дал согласие на ампутацию.

Источник фото:Фролов Михаил/Komsomolskaya Pravda/East News
Источник:КП.RU
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