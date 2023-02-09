Зарубежные врачи прекратили бороться за жизнь Романа Костомарова

Первый тренер фигуриста Романа Костомарова Лидия Караваева заявила, что немецкие врачи отказались помогать в лечении спортсмена. Она предположила, что зарубежные медики не верят в положительный исход.

По мнению Караваевой, Костомарова бы уже отправили за границу, но у немецких врачей нет «какой-то надежды» или конкретного предложения.

«Видно, там дали прогноз неутешительный», - сказала тренер изданию КП.

Российские врачи, наоборот, не теряют надежды на лучшее. В перспективе Костомарову ампутируют пальцы на руках.

6 февраля стало известно, что фигуристу отрезали обе стопы. Караваева подтвердила это. Стало известно, что Костомаров лично дал согласие на ампутацию.