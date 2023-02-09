Зарубежные врачи прекратили бороться за жизнь Романа Костомарова
Тренер Романа Костомарова объяснила, почему фигуриста до сих пор не отправили в Германию.
Фото: Фролов Михаил/Komsomolskaya Pravda/East News
Первый тренер фигуриста Романа Костомарова Лидия Караваева заявила, что немецкие врачи отказались помогать в лечении спортсмена. Она предположила, что зарубежные медики не верят в положительный исход.
По мнению Караваевой, Костомарова бы уже отправили за границу, но у немецких врачей нет «какой-то надежды» или конкретного предложения.
«Видно, там дали прогноз неутешительный», - сказала тренер изданию КП.
Российские врачи, наоборот, не теряют надежды на лучшее. В перспективе Костомарову ампутируют пальцы на руках.
6 февраля стало известно, что фигуристу отрезали обе стопы. Караваева подтвердила это. Стало известно, что Костомаров лично дал согласие на ампутацию.