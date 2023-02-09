Фигурист Роман Костомаров лично дал согласие, чтобы ему отрезали обе стопы. Об этом рассказала первая тренер спортсмена Лидия Караваева.

Она объяснила это непростое решение фигуриста.

«А как не дать? Иначе бы он умер», - ответила Караваева на вопрос КП о том, сам ли Костомаров «дал добро на ампутацию».

Тренер привела личную историю, как ее свекрови отрезали две фаланги. По ее словам, в такой ситуации стоит простой выбор: «или жить без ног, или прощайтесь с жизнью».

«Конечно, все выбирают жить при любых обстоятельствах. Умирать никто не хочет», - заключила она.

Следующий этап борьбы Костомарова за жизнь – ампутация пальцев на руках. Сейчас врачи заняты этой проблемой.

Об ампутации обеих стоп у Костомарова сообщалось 6 февраля. Об операции рассказал один из лечащих врачей фигуриста.