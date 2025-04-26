«Зарождение смеховой реакции»: Гарик Харламов вспомнил о церемонии прощания с Александром Масляковым

Гарик Харламов вспомнил о церемонии прощания с Александром Масляковым. По словам юмориста, тогда ему сложно было сдержать свои эмоции.

Не так давно Гарик потерял дедушку, а потом он узнал кончине человека, повлиявшего на его карьеру.

Юморист раскрыл, что ему иногда трудно сдержать смех в стрессовых ситуациях. Гарик вспомнил то, как он себя чувстовал во время церемонии прощания с Александром Масляковым, и раскрыл, что тогда он так сильно разнервничался, что захотелось рассмеяться.

«Как ни странно, у меня она есть и почему-то проявляется на похоронах. Думаю, я не один такой. Я об этом спокойно говорю, потому что это факт», — разоткровенничался комик.

Харламов раскрыл, что испытал сильный стресс из-за напряженной атмосферы на похоронах. Именно по этой причине ему трудно было сдержать свои эмоции.

«Я совсем недавно дедушку похоронил, потом мы были на поминках Александра Васильевича Маслякова… Стресс был от того, что все вокруг в печали… Я не знаю, как это работает, но почему-то изнутри есть ощущение зарождения смеховой реакции. Не знаю, как это объяснить. От того, что нельзя, еще больший соблазн появляется, что ли…» — раскрыл юморист в программе «Белая студия».

Кроме того, Гарик признался, что Масляков явялется большой частью его жизни, так как он повлиял на его становление, как юмориста.

Ранее мы писали о том, что Юморист Гарик Харламов рассказал о неловкой встрече с Дмитрием Медведевым.