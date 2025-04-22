«Сижу и думаю, что должен задать вопрос про инопланетян»: Харламов рассказал о неловкой встрече с Медведевым

Юморист Гарик Харламов попал в неловкую ситуацию во время встречи с Дмитрием Медведевым из-за вопроса про инопланетян. Разговор с политиком у комика случился, когда он был президентом России. Подробности резидент Comedy club раскрыл в «Шоу Воли».

По признанию Гарика, они с коллегами долго готовились к встрече с Медведевым и подбирали вопросы. В итоге артист решил спросить о существовании инопланетян, так как его всегда волновала эта тема. Однако во время общения с Дмитрием Анатольевичем все пошло не по плану.

«Медведев договорил Паше, я сижу и думаю, что сейчас должен задать вопрос про инопланетян. Я пропустил, о чем там была речь. Он договаривает и в эту секунду кто-то задает мой вопрос! Я не знаю, о чем мне говорить, а я же еще его перебил, значит мне не терпится что-то спросить… Я смотрю на чашку и говорю: «А чай можно попить?». И он: «А? Попей», - рассказал Харламов.

Комик отметил, что какое-то время после этого они с Медведевым смотрели друг на друга, а затем рассмеялись. Этот момент был зафиксирован на камеру.

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