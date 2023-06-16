Директор «Ленкома» Марк Варшавер высказался об увольнении актрисы Марии Мироновой из театра

На днях актер Стас Садальский сообщил об увольнении Марии Мироновой из «Ленкома». На данный момент артистка пока никак не реагировала на подобную новость, вот почему журналисты издания StarHit связались с директором театра Марком Варшавером и выяснили ситуацию.

По словам мужчины, Садальский намеренно распространяет ложную информацию, чтобы очернить руководство заведения. Варшавер гневно заявил, что об этом «субъекте» он не хочет разговаривать. А вот о судьбе Мироновой директор «Ленкома» охотно высказался.

Как выяснилось, Мария продолжит работу в театре, но только в качестве внештатного сотрудника. Подобное связано с тем, что актриса имеет множество проектов, поэтому у нее не хватает необходимого времени на «Ленком». Несмотря на это, Варшавер поблагодарил Миронову за работу и заявил о готовности к дальнейшему сотрудничеству с ней.

«Она уникальная! Мы очень уважаем и очень сожалеем, что она уходит из штата. Миронова остается работать на разовых ролях», — резюмировал Варшавер.

Ранее Мария Миронова осудила Татьяну Васильеву и заявила, что она «говорила ложь за деньги на каналах». Подробности смотрите в этой статье.