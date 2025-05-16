Зарегистрировал новое ООО: Григорий Лепс будет добывать руду и драгоценные металлы

Певец Григорий Лепс решил расширить поле деятельности. Теперь, помимо эстрадной карьеры и других бизнесов, артист будет заниматься добычей полезных ископаемых и драгоценных металлов, передает Telegram-канал Звездач.

Журналисты выяснили, что российский исполнитель зарегистрировал новое общество с ограниченной ответственностью. Оно называется «Исток-62».

Согласно данным об организации, она будет заниматься добычей руды и песков драгоценных и редких металлов. Сам Григорий информацию об открытии нового бизнеса пока никак не прокомментировал.

Также о певце стали известны другие подробности. Лепс, как пишет Telegram-канал, вошел в состав учредителей санаторно-курортной организации ООО «Алтайтревел».

Ранее психолог рассказала сайту «Страсти», почему на самом деле Лепс перенес свадьбу с Авророй Кибой. По словам специалиста, дело здесь не в деньгах.