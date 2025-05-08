«Отложенная свадьба — это не про финансы»: почему на самом деле Лепс перенес торжество с Кибой

Григорий Лепс не скрывает счастья в отношениях с 19-летней Авророй Кибой. Еще совсем недавно пара говорила о подготовке к свадьбе, но, по данным СМИ, певец отменил торжество из-за отсутствия денег. Психолог Юлия Жданова считает, что проблемы с финансами — отговорка. На самом деле Григорий испытывает страх и неуверенность из-за большой разницы в возрасте с Авророй. Эксперт поделилась мнением с сайтом «Страсти».

«История с отменой свадьбы Григория Лепса вызывает у многих ощущение — что-то здесь не так. Фраза «нет денег», при всем уважении, звучит как отговорка, чем как реальная причина. Особенно, если речь идет о человеке с высоким уровнем дохода, стабильной концертной деятельностью и многолетним присутствием в шоу-бизнесе. Когда человек говорит, что дело в финансах, особенно если это публичная персона, он может бессознательно прикрывать неуверенность, сомнения, или даже страх. Брак — это зона высокой эмоциональной открытости и ответственности. Это уже не гастроли, не съемки, не очередной клип — это реальность, в которой нужно быть честным и включённым. И чем больше разрыв в возрасте между партнёрами, как в случае Лепса и его молодой избранницы, тем чаще у старшего партнёра могут возникать внутренние барьеры: «А справлюсь ли я?», «А нужен ли я ей по-настоящему?», «А что, если я устану от этой разницы в мировоззрении и ритме жизни?»», — высказалась эксперт.

Психолог предположила, что Лепс не готов делать выбор, который требует от него включённости и стабильности — в той форме, в какой этого ждёт его окружение. Отношения с бывшей супругой, с которой он сохраняет тесный контакт, только подтверждают: прошлое ещё близко, и оно может быть якорем, не дающим двигаться дальше.