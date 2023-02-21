«Операция на мозге»: почему усиленное лечение Костомарова не дает хороших результатов

10 января стало известно о госпитализации Романа Костомарова. С тех пор жизнь Олимпийского чемпиона висит на волоске. В упорной борьбе с недугом мужчина уже потерял конечности и перенес инсульт, поэтому все близкие и родные люди не прекращают молитв за его здоровье. На связь с изданием Woman.ru вышла Людмила Лапа, врач-терапевт, и объяснила, почему усиленное лечение Романа не дает хороших результатов.

По славам эксперта, ситуация Костомарова критичная. Все ухудшения фигуриста вызваны сепсисом и «общей недостаточностью организма». Также женщина выразила мнение о том, что фигурист уже давно истощен болезнью, именно по этой причине Людмила призвала медиков в «корне изменить» терапию мужчины.

«Надо в корне менять терапию. Но когда начинается отек мозга, уже сложно что-то делать. Если ничего не изменится, то следующий шаг — операция на мозге, и прогнозировать ее исход невозможно, — высказалась Лапа.

Также специалист добавила: ни одна манипуляция на мозге не проходит бесследно. Из-за этого у человека могут нарушиться когнитивные способности и координация движений. Несмотря на это, Людмила призвала всех не унывать и верить в восстановление Олимпийского чемпиона.

Ранее была названа причина всех осложнений Романа Костомарова. Подробности читайте в этой статье.